Fener’e gel Vertonghen

Stopere kaliteli bir isim arayan Fenerbahçe, gözünü Jan Vertonghen'e çevirdi. Kariyerini 2012 yılından bu yana Tottenham'da sürdüren Belçikalı savunmacı, İngiliz ekibinden ayrıldığını duyurdu. Sözleşmesi biten ve boşa çıkan 33 yaşındaki stoper için Kanarya'nın da devreye girdiği belirtiliyor. Sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medyada, "Come to Fenerbahçe" mesajları ile Vertonghen'i ablukaya aldı. Londra ekibiyle tüm kulvarlarda 315 maça çıkan Belçikalı stoper, 12 gol attı. Belçika Milli Takımı'nın değişmez ismi olan Vertonghen'in transferi halinde Fenerbahçe defansındaki krizi bitireceği belirtiliyor.

SOL STOPERDE ÇOK ETKİLİ

1.89 boyundaki Jan Vertonghen sol ayağını kullanıyor. Tottenham'dan ayrılmadan önce 14.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan Belçikalı oyuncu; Ajax, RKC Waalvijk ve Tottenham formalarını giydi. Genellikle sol stoperde oynayan tecrübeli savunmacı sol bek ve ön liberoda da görev alabiliyor. Kayarak müdahaleleriyle dikkat çekiyor.