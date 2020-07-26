Fenerbahçe'nin transferini hocası açıkladı! Murat Elkatmış...

Yeni sezonda kadroda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Fenerbahçe'de gençlik operasyonu sürüyor. Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'in transferini bitiren sarı-lacivertliler, altyapıdaki genç isimleri A Takım'a ısındırma konusunda hamlelerini kararlılıkla atmaya devam ediyor. Yaş ortalamasını belli bir seviyeye getirmek için planlamasını yapan Fenerbahçe yönetimi bir genç yıldız adayının daha transferini noktalamak üzere. Sarı-lacivertlilerin bir süredir gündeminde bulunan Menemenspor'un 19 yaşındaki hücum oyuncusu Murat Elkatmış'ın transferini hocası açıkladı. İzmir ekibinin teknik direktörü Cenk Laleci yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den Murat Sağlam'ı istiyoruz, Fenerbahçe de bizden Murat Elkatmış'ı istiyor. İki transfer de olabilir." ifadelerini kullandı.

Ajansspor'a konuşan Cenk Laleci, "Kulüp olarak zor şartlarda lige başladık. Biz bunu en iyi şekilde pozitif duruma çevirdik. Doğru transferler yapmaya çalıştık, bu da kolay olmadı. Ligi hedeflediğimiz yerde bitirdik." ifadelerini kullandı.

"İKİ TRANSFER DE OLABİLİR"

Murat Sağlam ve Gökay Güney'i transfer etmek istediklerini söyleyen Laleci, "Fenerbahçe'den Murat Sağlam'ı istiyoruz. Transferde Murat Sağlam'ın tavrı ve istediği de önemli. Murat Sağlam transferinde yol kat ettik. Murat'ın Fenerbahçe'deki maliyeti yüksek, bu sorunu çözersek olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe bizim takımımızdan Murat Elkatmış'ı istiyor. Bu iki transfer olabilir. " dedi.

GALATASARAY'DAN TRANSFER!

Sarı-kırmızılı takımın genç savunma oyuncusu Gökay Güney'in transferi için devrede olduklarını söyleyen Laleci, Galatasaray'dan Gökay Güney'le kendim görüştüm. Gökay'a ilgimiz var. Gökay Güney'in transferi Kurban Bayram'ından sonra çözülür diye düşünüyorum." dedi.