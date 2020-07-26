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26 Temmuz 2020, Pazar
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'nin transferini hocası açıkladı! ...

Fenerbahçe'nin transferini hocası açıkladı! Murat Elkatmış...

çalışmalarına devam eden genç ve potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veriyor. Buna göre gençlik operasyonunu sürdüren sarı-lacivertliler bir süredir Menemenspor'un 19 yaşındaki futbolcusu 'ı gündemine almıştı. ekibinin teknik direktörü yaptığı açıklamada sarı-lacivertli takımdan 'la ilgilendiklerini söyledi ve her iki transferin de olabileceğini ifade etti.

Yeni sezonda kadroda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan 'de gençlik operasyonu sürüyor. Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'in transferini bitiren sarı-lacivertliler, altyapıdaki genç isimleri A Takım'a ısındırma konusunda hamlelerini kararlılıkla atmaya devam ediyor. Yaş ortalamasını belli bir seviyeye getirmek için planlamasını yapan Fenerbahçe yönetimi bir genç yıldız adayının daha transferini noktalamak üzere. Sarı-lacivertlilerin bir süredir gündeminde bulunan Menemenspor'un 19 yaşındaki hücum oyuncusu 'ın transferini hocası açıkladı. ekibinin teknik direktörü yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den 'ı istiyoruz, Fenerbahçe de bizden Murat Elkatmış'ı istiyor. İki de olabilir." ifadelerini kullandı.

Ajansspor'a konuşan Cenk Laleci, "Kulüp olarak zor şartlarda lige başladık. Biz bunu en iyi şekilde pozitif duruma çevirdik. Doğru transferler yapmaya çalıştık, bu da kolay olmadı. Ligi hedeflediğimiz yerde bitirdik." ifadelerini kullandı.

"İKİ TRANSFER DE OLABİLİR"
Murat Sağlam ve 'i transfer etmek istediklerini söyleyen Laleci, "Fenerbahçe'den Murat Sağlam'ı istiyoruz. Transferde Murat Sağlam'ın tavrı ve istediği de önemli. Murat Sağlam transferinde yol kat ettik. Murat'ın Fenerbahçe'deki maliyeti yüksek, bu sorunu çözersek olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe bizim takımımızdan Murat Elkatmış'ı istiyor. Bu iki transfer olabilir. " dedi.

GALATASARAY'DAN TRANSFER!
Sarı-kırmızılı takımın genç savunma oyuncusu Gökay Güney'in transferi için devrede olduklarını söyleyen Laleci, 'dan Gökay Güney'le kendim görüştüm. Gökay'a ilgimiz var. Gökay Güney'in transferi Kurban Bayram'ından sonra çözülür diye düşünüyorum." dedi.

  1. 26.07.2020
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