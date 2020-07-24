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24 Temmuz 2020, Cuma
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Darri tamam

Darri tamam

Sarı-lacivertli takımın, Karagümrük'ün başarılı ismi ile el sıkıştığı ileri sürüldü.

Sarı-lacivertli takımın, Karagümrük'ün başarılı ismi ile el sıkıştığı ileri sürüldü. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon 31 maçta 4 gol attı, 1 de asist gerçekleştirdi. Geleceğin yıldız adaylarını kadrosuna katmayı ilke edinen 'nin Fas asıllı Hollandalı futbolcu ile 3 yıllık anlaşma yapacağı belirtiliyor.
  1. 24.7.2020
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