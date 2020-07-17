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17 Temmuz 2020, Cuma
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Ulanovas’tan mutlusu yok

Ulanovas’tan mutlusu yok

 Beko'nun yeni transferi , yeni kulübünde sarfetti.

Beko'nun yeni transferi , yeni kulübünde sarfetti. "F.Bahçe ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum" diyen Litvanyalı basketbolcu, " gibi büyük bir şehirde yaşamak eğlenceli olacak. Benim için yeni bir mücadele başlıyor. Kariyerimin bu bölümünün başlaması için sabırsızlanıyorum. Igor Kokoskov gibi bir koçla çalışacağım için de çok mutluyum" açıklamasını yaptı.

  1. 17.7.2020
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