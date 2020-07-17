Ulanovas’tan mutlusu yok

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Edgaras Ulanovas, yeni kulübünde ilk sözlerini sarfetti. "F.Bahçe ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum" diyen Litvanyalı basketbolcu, "İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşamak eğlenceli olacak. Benim için yeni bir mücadele başlıyor. Kariyerimin bu bölümünün başlaması için sabırsızlanıyorum. Igor Kokoskov gibi bir koçla çalışacağım için de çok mutluyum" açıklamasını yaptı.