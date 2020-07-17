Ulanovas’tan mutlusu yok
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Edgaras Ulanovas, yeni kulübünde ilk sözlerini sarfetti.
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Edgaras Ulanovas, yeni kulübünde ilk sözlerini sarfetti. "F.Bahçe ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum" diyen Litvanyalı basketbolcu, "İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşamak eğlenceli olacak. Benim için yeni bir mücadele başlıyor. Kariyerimin bu bölümünün başlaması için sabırsızlanıyorum. Igor Kokoskov gibi bir koçla çalışacağım için de çok mutluyum" açıklamasını yaptı.
- 17.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ulanovas’tan mutlusu yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.