Fenerbahçe'nin gözdesi Mohammed Kudus Ajax'a imza attı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye transfer şoku! Resmi imzayı attı

'nin gözdesi Ajax'a imza attı!

Fenerbahçe'nin gözdesi Mohammed Kudus Ajax'a imza attı!

'nin gözdesi konumunda bulunan 'ten kötü haber geldi. Genç yıldız adayı, Eredevise ekiplerinden Ajax ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

ekiplerinden 'de şoku yaşanıyor. Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Nordsjaelland performansı ile göz kamaştıran 'ü gündemine almıştı. Avrupa ekiplerinin radarında olan ve yeni adresi merak edilen 19 yaşındaki futbolcu tercihini Ligi'nden yana yaptı. Eredevise ekibi Ajax, Mohammed ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bu sezon takımı ile çıktığı 28 resmi maçta, takımına 12 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Kudus, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Gana 'nın formasını da 2 kez terleten genç yıldız, 1 gol kaydetti.

  1. 16.07.2020
  2. Güncelleme: 16.07.2020 17:16
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