Fenerbahçe'nin gözdesi Mohammed Kudus Ajax'a imza attı!
Fenerbahçe'nin transfer gözdesi konumunda bulunan Mohammed Kudus'ten kötü haber geldi. Genç yıldız adayı, Hollanda Eredevise ekiplerinden Ajax ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer şoku yaşanıyor. Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Nordsjaelland performansı ile göz kamaştıran Mohammed Kudus'ü gündemine almıştı. Avrupa ekiplerinin radarında olan ve yeni adresi merak edilen 19 yaşındaki futbolcu tercihini Hollanda Ligi'nden yana yaptı. Eredevise ekibi Ajax, Mohammed Kudüs ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Bu sezon takımı ile çıktığı 28 resmi maçta, takımına 12 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Kudus, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Gana Milli Takımı'nın formasını da 2 kez terleten genç yıldız, 1 gol kaydetti.
- 16.07.2020
- Güncelleme: 16.07.2020 17:16
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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