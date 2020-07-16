Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım davaya katıldı
Yargıtay'ın 5'inci Ceza Dairesi'nin aldığı karar sonrasında şike yapmakla suçlandığı davada hakkında beraat kararı verilen Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı duruşmanın yeniden görüşülmesine başlandı.
İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'Futbolda şike kumpası davası'nda aldığı kararı Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin usul eksikliği nedeniyle bozması sonucu davanın yeniden görülmesine bugün başlandı.
Çağlayan Adliyesi'nde yeniden görülmeye başlanan davaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin ve eski yöneticilerden Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Mahmut Uslu, Önder Fırat, Cenk Başak ve Yasemin Merçil de iştirak etti.
- 16.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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