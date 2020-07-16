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16 Temmuz 2020, Perşembe
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eski Başkanı davaya katıldı

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım davaya katıldı

Yargıtay'ın 5'inci 'nin aldığı karar sonrasında şike yapmakla suçlandığı davada hakkında beraat kararı verilen Kulübü eski Başkanı 'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı duruşmanın yeniden görüşülmesine başlandı.

13'üncü 'nin ' şike kumpası davası'nda aldığı kararı Yargıtay 5'inci 'nin usul eksikliği nedeniyle bozması sonucu davanın yeniden görülmesine bugün başlandı.

Çağlayan Adliyesi'nde yeniden görülmeye başlanan davaya Başkanı , sarı-lacivertlilerin eski başkanı , Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin ve eski yöneticilerden , Ali Yıldırım, , , , Cenk Başak ve de iştirak etti.

  1. 16.07.2020
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