‘F.Bahçe’de yeniden doğacağım’

Sezon başında kiralandığı Nürnberg ile yollarını ayıran Frey, yeni açıklamalar yaptı. Bonservisinin bulunduğu F.Bahçe'ye döneceğini tekrarlayan golcü, "Şimdi F.Bahçe'ye dönme zamanı. F.Bahçe'de fark yaratacağımı ve yeniden doğacağımı düşünüyorum" diye konuştu.