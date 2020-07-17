‘F.Bahçe’de yeniden doğacağım’
Sezon başında kiralandığı Nürnberg ile yollarını ayıran Frey, yeni açıklamalar yaptı.
Sezon başında kiralandığı Nürnberg ile yollarını ayıran Frey, yeni açıklamalar yaptı. Bonservisinin bulunduğu F.Bahçe'ye döneceğini tekrarlayan golcü, "Şimdi F.Bahçe'ye dönme zamanı. F.Bahçe'de fark yaratacağımı ve yeniden doğacağımı düşünüyorum" diye konuştu.
- 17.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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