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17 Temmuz 2020, Cuma
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‘F.Bahçe’de yeniden doğacağım’

‘F.Bahçe’de yeniden doğacağım’

ayıran Frey, yaptı.

Sezon başında kiralandığı Nürnberg ile yollarını ayıran Frey, yaptı. bulunduğu F.Bahçe'ye döneceğini tekrarlayan golcü, " F.Bahçe'ye dönme zamanı. F.Bahçe'de fark yaratacağımı ve yeniden doğacağımı düşünüyorum" diye konuştu.

  1. 17.7.2020
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