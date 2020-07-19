Son dakika: Fenerbahçe'ye Beşiktaş maçı öncesi Luiz Gustavo şoku
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a konu olacak sarı lacivertlilerde Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo'nun maç kadrosunda yer almadığı ifade edildi.
Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre sarı lacivertlilerde Brezilyalı yıldız Luiz Gutsavo, maç kadrosuna alınmadı.
Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 17:16
- Son dakika: Fenerbahçe'ye Beşiktaş maçı öncesi Luiz Gustavo şoku
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Fenerbahçe'ye Beşiktaş maçı öncesi Luiz Gustavo şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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