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19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de derbi öncesi şok gelişme! O isim kadroda yok

Son dakika: 'ye maçı öncesi şoku

Son dakika: Fenerbahçe'ye Beşiktaş maçı öncesi Luiz Gustavo şoku

'de son dakika haberi... Süper Lig'in 33. haftasında 'a konu olacak sarı lacivertlilerde Brezilyalı yıldız 'nun maç kadrosunda yer almadığı ifade edildi.

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak - derbisi öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre sarı lacivertlilerde Brezilyalı yıldız Luiz Gutsavo, maç kadrosuna alınmadı.

Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 17:16
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