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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Bayrakla poz verdiler

Bayrakla poz verdiler

derbisi hazırlıklarını sürdüren 'de, Demokrasi ve unutulmadı.

derbisi hazırlıklarını sürdüren 'de, Demokrasi ve unutulmadı. Sahada toplanan teknik heyet ve futbolcular, Türk bayrağı ile poz verdiler. İlk bölüm salonda geçilirken, sahada taktik çalışma ve çift kale maçla gün tamamlandı
  1. 16.7.2020
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