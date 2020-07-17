Michalak iddiası
Türkiye'de oynayan isimler üzerinde duran F.Bahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Türkiye'de oynayan isimler üzerinde duran F.Bahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı. Kanarya'nın Ankaragücü'nün sağ kanadı Michalak'ı kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü. Başkent ekibinde kiralık oynayan, bonservisi Grozny'de olan 22 yaşındaki Polonyalı, bu sezon oynadığı 12 maçta 2 asist yaptı.
- 17.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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