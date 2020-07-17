Michalak iddiası

Türkiye'de oynayan isimler üzerinde duran F.Bahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı. Kanarya'nın Ankaragücü'nün sağ kanadı Michalak'ı kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü. Başkent ekibinde kiralık oynayan, bonservisi Grozny'de olan 22 yaşındaki Polonyalı, bu sezon oynadığı 12 maçta 2 asist yaptı.