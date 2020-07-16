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16 Temmuz 2020, Perşembe
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: Geliyorum

Michael Frey: Geliyorum

Nürnberg ile kiralık sözleşmesi biten , 'ye geri döneceğini açıkladı.

Nürnberg ile kiralık sözleşmesi biten , 'ye geri döneceğini açıkladı. İsviçreli golcü durumunun gelince belli olacağını dile getirerek, "'a geri döneceğim, gelecek sezon için hazırlıklara başlayacağım. Sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz." dedi. 25 yaşındaki Frey'in Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi var.
  1. 16.7.2020
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