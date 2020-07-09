Son dakika: Fenerbahçe Johnny Hamilton ile anlaşmaya vardı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'den flaş transfer! Anlaşma sağlandı

dakika: ile anlaşmaya vardı

Son dakika: Fenerbahçe Johnny Hamilton ile anlaşmaya vardı

dakika haberine göre; , ’de oynayan pivot ile anlaşmaya vardı.

BeIN Sports'un haberine göre; 'de forma giyen pivot ile anlaşmaya vardı.

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  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 20:06
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