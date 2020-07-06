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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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tıpkı babası

Felipe tıpkı babası

 de , çocuğu 'nin fotoğraflarını paylaştı.

de , çocuğu 'nin fotoğraflarını paylaştı. 10. yaşına giren Felipe'nin babasına benzerliği dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar Felipe Souza için, "Küçük Alex olmuş. Acilen altyapıya alınsın" yorumları yaptı.
  1. 6.7.2020
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