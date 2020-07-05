Spor yazarları Fenerbahçe-Göztepe maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - FERDİ HAKLIYMIŞ!

Bizim atasözlerimiz çok zaman cuk oturuyor. Çok beğendiğim bir atasözü var, "El elin eşeğini ıslık çalarak ararmış." Kendi göbeğini kendin keseceksin. Dün akşam şunu gördük; ne Göztepe ne de Antalyaspor direnç yapacak takımlar değiller. Neden? Hedeflerine ulaşmışlar. Zaten tuhaf bir lig oynanıyor, fizik olarak da çok hazır değiller. Niye cennetlik canlarını cehenneme soksunlar. Ellerinden geldiği kadar yalandan oynadılar ikisi de.