Spor yazarları Fenerbahçe-Göztepe maçını değerlendirdi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında konuk ettiği İzmir ekibi Göztepe'yi 2-1 yendi. Karşılaşmada öne çıkan isim sarı-lacivertli takım adına golleri kaydeden Ferdi Kadıoğlu olurken, spor yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdiler. İşte o yorumlar...
"TOLGAY BİLE İYİ OYNADI"
Takımın en çok eleştirilen isimlerinin başında gelen Hasan Ali iki haftadır asist yapıyor, fazlaca şans verilmediği için kalibresini kimselerin çözemediği Ferdi maçın yıldızı oluyor. Geldiğinden beri, "haklı olarak" yerin dibine soktuğumuz Tolgay bile iyi oynadı dün gece! Şu saatten sonra gaza basmayanın takımda kalma ihtimali yok. Artık kimse bedavadan Fenerbahçe'nin ekmeğini yiyemeyecek. İkinci yarı ise iyi oynuyor dediğimiz kimse ortalarda yoktu.
"FERDİ'NİN EN BEĞENDİĞİM ÖZELLİĞİ ÖZ GÜVENİ"
Hep söylüyorum; Ferdi'nin fiziksel yetersizliği devam ediyor. Harika iki gol attı. Dikkatinizi çekerim; biri sağ diğeri sol ayakla... Topa bile değmeden attığı çalımlarsa gerçekten nefisti. Ferdi'nin en çok beğendiğim özelliği ise öz güveni... Saha içinde hiç "dünkü çocuk" gibi durmuyor. Sakin, çabuk düşünüp, karar veriyor ve çoğunlukla yapması gerekeni yapıyor. Tek sıkıntısı fiziksel... Bunun sürekli oynatılarak ve ekstra antrenmanlarla çözüleceğini düşünüyorum.
ERMAN TOROĞLU - FERDİ HAKLIYMIŞ!
Bizim atasözlerimiz çok zaman cuk oturuyor. Çok beğendiğim bir atasözü var, "El elin eşeğini ıslık çalarak ararmış." Kendi göbeğini kendin keseceksin. Dün akşam şunu gördük; ne Göztepe ne de Antalyaspor direnç yapacak takımlar değiller. Neden? Hedeflerine ulaşmışlar. Zaten tuhaf bir lig oynanıyor, fizik olarak da çok hazır değiller. Niye cennetlik canlarını cehenneme soksunlar. Ellerinden geldiği kadar yalandan oynadılar ikisi de.