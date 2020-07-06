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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Akıl hocası Obra

Akıl hocası Obra

 Beko'nun yeni başantrenörü , ülke basınından Sportklub'a konuştu.

Beko'nun yeni başantrenörü , ülke basınından Sportklub'a konuştu. "Her şey çok hızlı oldu" diyen 48 yaşındaki koç, "Fenerbahçe birkaç gün önce menajerimle temasa geçti. Görüşmeler ilerledi ve anlaştık. Kararımda Bogdanovic ve Obradovic'in desteği büyük. Zeljko benim akıl hocam" ifadelerini kullandı. Kokoskov, Sırbistan 'nı bırakmayacağını, iki görevi birlikte yürüteceğini de ifade etti.

  1. 6.7.2020
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