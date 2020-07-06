Akıl hocası Obra

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Igor Kokoskov, ülke basınından Sportklub'a konuştu. "Her şey çok hızlı oldu" diyen 48 yaşındaki koç, "Fenerbahçe birkaç gün önce menajerimle temasa geçti. Görüşmeler ilerledi ve anlaştık. Kararımda Bogdanovic ve Obradovic'in desteği büyük. Zeljko benim akıl hocam" ifadelerini kullandı. Kokoskov, Sırbistan Milli Takımı'nı bırakmayacağını, iki görevi birlikte yürüteceğini de ifade etti.