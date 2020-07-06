Akıl hocası Obra
Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Igor Kokoskov, ülke basınından Sportklub'a konuştu.
Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Igor Kokoskov, ülke basınından Sportklub'a konuştu. "Her şey çok hızlı oldu" diyen 48 yaşındaki koç, "Fenerbahçe birkaç gün önce menajerimle temasa geçti. Görüşmeler ilerledi ve anlaştık. Kararımda Bogdanovic ve Obradovic'in desteği büyük. Zeljko benim akıl hocam" ifadelerini kullandı. Kokoskov, Sırbistan Milli Takımı'nı bırakmayacağını, iki görevi birlikte yürüteceğini de ifade etti.
- 6.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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