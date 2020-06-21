Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Nando De Colo'ya talip var

Fenerbahçe basketbolda yaprak dökümü... Zeljko Obradovic'in sarı lacivertlilerin yeni kontrat önerisine ne yanıt vereceği henüz bilinmezken, bu kez Nando De Colo'ya talip çıktı.

İtalyan medyasında yer alan habere göre Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Fransız yıldıza Virtus Bologna talip oldu.

YENİ STADYUMA YILDIZLARI İSTİYOLAR

Sasa Djordjevic tarafından çalıştırılan Virtus Bologna, yatırımlarına 2019 yılında De Colo'nun CSKA'dan takım arkadaşı olan Milos Teodosic'i alarak başlamıştı.

Öte yandan Bologna, ocak ayında 10.000 kişilik yeni stadı Segafredo Arena'ya taşınacak.