Son dakika: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Nando De Colo'ya talip var - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 'ya talip var

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Nando De Colo'ya talip var

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Bu sezon basketbol şubesinde istediği başarıyı yakalayamayan Kanarya, geçtiğimiz günlerde Zeljko Obradovic ile yeni kontrat için görüşmüş ve Sırp koç, kulüpten 1 hafta süre istemişti. Bununla beraber sarı lacivertlilerin Fransız starı 'ya da İtalya'dan talip çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe basketbolda yaprak dökümü... Zeljko Obradovic'in sarı lacivertlilerin yeni kontrat önerisine ne yanıt vereceği henüz bilinmezken, bu kez 'ya talip çıktı.

İtalyan medyasında yer alan habere göre Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Fransız yıldıza talip oldu.

YENİ STADYUMA YILDIZLARI İSTİYOLAR
Sasa Djordjevic tarafından çalıştırılan Virtus Bologna, yatırımlarına 2019 yılında De Colo'nun CSKA'dan takım arkadaşı olan Milos Teodosic'i alarak başlamıştı.

Öte yandan Bologna, ocak ayında 10.000 kişilik yeni stadı Segafredo Arena'ya taşınacak.

  1. 21.06.2020
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