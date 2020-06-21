Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Nando De Colo'ya talip var
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Bu sezon basketbol şubesinde istediği başarıyı yakalayamayan Kanarya, geçtiğimiz günlerde Zeljko Obradovic ile yeni kontrat için görüşmüş ve Sırp koç, kulüpten 1 hafta süre istemişti. Bununla beraber sarı lacivertlilerin Fransız starı Nando De Colo'ya da İtalya'dan talip çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe basketbolda yaprak dökümü... Zeljko Obradovic'in sarı lacivertlilerin yeni kontrat önerisine ne yanıt vereceği henüz bilinmezken, bu kez Nando De Colo'ya talip çıktı.
İtalyan medyasında yer alan habere göre Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Fransız yıldıza Virtus Bologna talip oldu.
YENİ STADYUMA YILDIZLARI İSTİYOLAR
Sasa Djordjevic tarafından çalıştırılan Virtus Bologna, yatırımlarına 2019 yılında De Colo'nun CSKA'dan takım arkadaşı olan Milos Teodosic'i alarak başlamıştı.
Öte yandan Bologna, ocak ayında 10.000 kişilik yeni stadı Segafredo Arena'ya taşınacak.
- 21.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Nando De Colo'ya talip var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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