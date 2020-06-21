Martin Skrtel rest çekti! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de son dakika Martin Skrtel haberi... Ayrılığının ardından Medipol Başakşehir'e transfer olan ve burada başarılı bir performans sergileyen Slovak yıldız, kulübüne rest çekti ve Fenerbahçe ile olan problemini çözdü. İşte detaylar...
21 Haziran 2020 Pazar 10:08
Güncelleme: 21.06.2020 10:18
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Fenerbahçe, Martin Skrtel'in borcunu ötelemek veya taksitlendirmek için bulduğu formül Skrtel'den döndü.
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Sezon başı yönetimle ücret konusunda anlaşamayan ve sözleşme imzalamayan Skrtel, yaklaşık 1.5 milyon euroluk alacağı için FIFA'ya gitmiş, bu parayı almaya hak kazanmıştı.
Sarı-lacivertliler, son ödeme gününden önce futbolcuyla temasa geçti, yüksek bir miktar olduğu için bunu bir ödeme takvimine sokmaya çabaladı.
Ancak aylardır bekleyen Skrtel bu teklifi kabul etmedi.
Zaten mali anlamda ciddi sıkıntı içinde olan kulüp, pandemi sonrası daha da büyük bir kriz içine girdiği için bu kadar yüksek miktarı ödemekte zorlanıyordu.