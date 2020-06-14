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14 Haziran 2020, Pazar
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Övgüler Altay’a

Övgüler Altay’a

maçında yaptığı kritik kurtarışlarla 'yi ayakta tutan 'a övgü dolu sözler...

maçında yaptığı kritik kurtarışlarla 'yi ayakta tutan 'a övgü dolu sözler... Maçın ardından Gustavo ile birlikte teknik heyet ve takım arkadaşlarının tebrik ettiği genç file bekçisi, taraftarların da en çok konuştuğu isimlerdendi. Altay için sosyal medyada övgü dolu yorumlar yer aldı.
  1. 14.6.2020
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