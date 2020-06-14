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14 Haziran 2020, Pazar
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Eduardo’da geri sayım

Eduardo’da geri sayım

Kanaryanın sözleşmesi bitecek olan ile anlaşması an meselesi.

Uzun süredir 'nin listesindeki isimlerden biri olan Carlos Eduardo'da geri sayım başladı. Kulübü Al Hilal ile sezon sonunda sözleşmesi sona erdecek olan Brezilyalı golcünün sarı-lacivertlilere yakın olduğu iddia edildi. Arap ekibinin teknik direktörü Razvan Lucescu, yönetimden 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin uzatılmasını isterken, 'nın 'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Bu sezon forma giydiği 25 resmi maçta 14 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, bir de asist yaptı. Eduardo, kariyerinde Fluminense, Gremio, Estoril, Porto ve Nice gibi takımlarda da oynadı.
  1. 14.6.2020
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