Emre Belözoğlu'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin sorusuna cevap!

Fenerbahçe'nin kaptanı ve gelecek sezon sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu, Beşiktaşlı Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün sarı - lacivertli takıma transfer iddialarıyla ilgili Beyaz Tv'ye konuştu.

İki oyuncuyu da çok sevdiğini vurgulayan Emre, "Caner ve Gökhan ile ilgili yorum yapmak istemiyorum, Beşiktaş'ın futbolcuları, onları çok severim." ifadelerini kullandı.

Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün Beşiktaş ile olan sözleşmeleri, sezon sonunda sona erecek.