Emre Belözoğlu'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin sorusuna cevap! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu'dan Gökhan ve Caner sorusuna cevap!

'dan ve sorusuna cevap!

Emre Belözoğlu'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin sorusuna cevap!

Gelecek sezon 'de sportif direktör olarak göreve başlaması beklenen , sarı-lacivertli takımın gündeminde yer alan ve 'le ilgili konuştu. Söz konusu iddialarla ilgili yorum yapmaktan kaçınan 39 yaşındaki isim, ''Onları çok severim'' dedi.

'nin kaptanı ve gelecek sezon sportif direktörü olması beklenen , Beşiktaşlı ve 'ün sarı - lacivertli takıma iddialarıyla ilgili 'ye konuştu.

İki oyuncuyu da çok sevdiğini vurgulayan Emre, "Caner ve Gökhan ile ilgili yorum yapmak istemiyorum, 'ın futbolcuları, onları çok severim." ifadelerini kullandı.

Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün Beşiktaş ile olan sözleşmeleri, sezon sonunda sona erecek.

  1. 14.06.2020
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