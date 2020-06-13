Emre Belözoğlu'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin sorusuna cevap!
Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktör olarak göreve başlaması beklenen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın transfer gündeminde yer alan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le ilgili konuştu. Söz konusu iddialarla ilgili yorum yapmaktan kaçınan 39 yaşındaki isim, ''Onları çok severim'' dedi.
Fenerbahçe'nin kaptanı ve gelecek sezon sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu, Beşiktaşlı Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün sarı - lacivertli takıma transfer iddialarıyla ilgili Beyaz Tv'ye konuştu.
İki oyuncuyu da çok sevdiğini vurgulayan Emre, "Caner ve Gökhan ile ilgili yorum yapmak istemiyorum, Beşiktaş'ın futbolcuları, onları çok severim." ifadelerini kullandı.
Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün Beşiktaş ile olan sözleşmeleri, sezon sonunda sona erecek.
- 14.06.2020
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Yorum
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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