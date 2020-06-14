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Emre Belözoğlu canlı yayında duyurdu! "İrfan Can Kahveci..."
Fenerbahçe'nin gelecek sezon sportif direktörlük görevini üstlenmesi beklenen Emre Belözoğlu, Kayserispor maçından sonra yaptığı açıklamada sezon sonunda aktif futbol yaşantısını noktalayacağını açıklamıştı. Tecrübeli futbolcu Beyaz Futbol programına telefon ile bağlanarak flaş açıklamalarda bulundu. İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları ve dikkat çeken İrfan Can Kahveci sözleri...
14 Haziran 2020 Pazar 00:12
Güncelleme: 14.06.2020 00:27
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Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu Beyaz Tv'de yayınlanan Beyaz Futbol programına telefonla bağlandı.
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Tecrübeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Abdülkadir Ömür, Ömer Faruk Beyaz ve Tahir Karapınar'la ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları:
Saha içinde zaman zaman agresif davranması hakkında konuşan deneyimli futbolcu, "Antrenman bu işin artık yüzde 15-20'lik kısmı. Yüzde 40 dinlenme, yüzde 40 da beslenme. Yoksa böyle oynayamazsınız.
Hagi'den, Galatasaray altyapısından çok şey öğrendim ama insanın fıtratı da belirleyici oluyor. Bazen ayarı kaçırdığım zamanlar oluyor. Ben sahada elimden geleni yapmaya çalıştım. Son 7 haftada da böyle olacak gibi görünüyor" dedi.
FUTBOLU BIRAKMA KARARI ALDI
Sezon sonu futbolu bırakacağını ifade eden Belözoğlu, "Sezon sonuyla alakalı karar verdim. Bunun dönüşü olacağını sanmıyorum. Avrupa Şampiyonası'na gidip final yapmak güzel olurdu ama nasip değilmiş.