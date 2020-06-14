Emre Belözoğlu canlı yayında duyurdu! "İrfan Can Kahveci..."

Hagi'den, Galatasaray altyapısından çok şey öğrendim ama insanın fıtratı da belirleyici oluyor. Bazen ayarı kaçırdığım zamanlar oluyor. Ben sahada elimden geleni yapmaya çalıştım. Son 7 haftada da böyle olacak gibi görünüyor" dedi.