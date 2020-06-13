Dünya devinden Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!

Corona virüsü nedeniyle verilen arada transfer çalışmalarına öncelik veren Fenerbahçe 27'inci haftada Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etmişti. Gelecek sezon kadro çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme gelmişti. Dünya devi yıldız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. İşte son gelişmeler...
13 Haziran 2020 Cumartesi 20:17
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de 2013-14 sezonundan sonra şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından Süper Lig'in 27'inci haftasında sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezona umutlarla başlayan sarı-laciveertliler kötü gidişatın ardından faturayı teknik direktör Ersun Yanal'a çıkarmış, tecrübeli teknik adamın görevine son vermişti.
Yanal'ın ayrılığının ardından uzun bir süre teknik direktör arayışlarında bulunan Kanarya, birçok isimle görüşme gerçekleştirdikten sonra sezon sonuna kadar takımı Tahir Karapınar'a emanet etmişti.
Sezonu en iyi şekilde tamamlamanın planlarını yapan Fenerbahçe gelecek sezon kadro çalışmasına da devam ediyor.
Öncelikle takımı deneyimli bir teknik adama emanet etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak istiyor.