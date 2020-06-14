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14 Haziran 2020, Pazar
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Jübileleri yapılacak

Jübileleri yapılacak

Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan ile teknik heyette göreve başlayan 'in jübilesi unutulmayacak.

Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan ile teknik heyette göreve başlayan 'in jübilesi unutulmayacak. Yönetimi'nin uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giyen iki isim için gelecek sezon öncesi jübile maçı organize edeceği belirtildi.
  1. 14.6.2020
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