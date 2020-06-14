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14 Haziran 2020, Pazar
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İlk yolcu Mevlüt

İlk yolcu Mevlüt

 maçına 11'de başlayan , beklentilerin çok altında kaldı.

maçına 11'de başlayan , beklentilerin çok altında kaldı. Oyunda kaldığı 71 dakikada 25 kez topla buluşan Mevlüt, 2 şutunda ise çerçeveyi tutturamadı. Bu sezon 11 lig maçında gol sevinci yaşayamayan 33 yaşındaki futbolcuyla sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi.
  1. 14.6.2020
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