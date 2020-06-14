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14 Haziran 2020, Pazar
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O sözler not alındı

O sözler not alındı

Kaptan olarak çıktığı karşılaşmasının 13. dakikasında gören Fenerbahçeli 'ın sözleri de olay oldu.

Kaptan olarak çıktığı karşılaşmasının 13. dakikasında gören Fenerbahçeli 'ın sözleri de olay oldu. Soyunma odasına götürüldüğ sırada, "Hepiniz düşmanısınız" diye bağıran genç futbolcunun sözleri orta hakem Atilla Karaoğlan tarafından rapor edildi.
  1. 14.6.2020
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