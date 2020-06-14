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14 Haziran 2020, Pazar
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Dev maç Çakır’ın

Dev maç Çakır’ın

ile arasında oynanacak yarı final rövanş maçının hakemi belli oldu.

ile arasında oynanacak yarı final rövanş maçının hakemi belli oldu. Ülker Stadı'nda 16 Haziran'da oynanacak dev maçı yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Yarı final ilk maçını Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.
  1. 14.6.2020
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