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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Karaoğlan yönetecek

Karaoğlan yönetecek

, maçında 'ı görevlendirdi. 'nda cuma günü saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ve yapacak. VAR olurken, hakemliğini ise üstlenecek.

, maçında 'ı görevlendirdi. 'nda cuma günü saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ve yapacak. VAR olurken, hakemliğini ise üstlenecek.

  1. 10.6.2020
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