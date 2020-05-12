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12 Mayıs 2020, Salı
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Gündem Zanka

Ara döneminde 'den Düsseldorf'a kiralanan için hocasından açıklama geldi.

Ara döneminde 'den Düsseldorf'a kiralanan için hocasından açıklama geldi. Alman ekibinin teknik direktörü Rösler, lige dönüş maçında Zanka'ya forma vereceğini belirtip, "Artık kendine geldi. Ona güveniyorum" diye konuştu.
  1. 12.5.2020
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