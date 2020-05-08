Alex'den Taffarel paylaşımı!

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden olan Alex de Souza, Galatasaray'ın efsaneleşmiş kalecisi Taffarel'in doğum gününü kutladı. Vatandaşın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla kutlayan Alex, ''Nice sağlıklı yıllar, idol'' notunu düştü. Taffarel de cevap olarak ''Grande Alex'' yazdı.

