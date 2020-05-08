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08 Mayıs 2020, Cuma
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Alex'den paylaşımı!

Alex'den Taffarel paylaşımı!

Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza vatandaşı 'in kutladı. hesabından bir paylaşım yapan taraftarının sevgilisine efsanesi Taffarel de teşekkür etti.

'nin unutulmaz isimlerinden olan Alex de Souza, 'ın efsaneleşmiş kalecisi 'in kutladı. Vatandaşın doğum gününü hesabından paylaştığı bir fotoğrafla kutlayan Alex, ''Nice sağlıklı yıllar, idol'' notunu düştü. Taffarel de cevap olarak ''Grande Alex'' yazdı.

  1. 08.05.2020
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