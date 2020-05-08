İtalyanlar yazdı! Fatih Terim'in gözdesi geliyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbolu da olumsuz yönde etkilerken, bir yandan da yeni sezon öncesi kadro çalışmaları devam ediyor. Karantina günlerinde genç ve potansiyelli oyuncular üzerinde araştırmalarını devam ettiren Fatih Terim'le ilgili İtalyan basınında bir iddia ortaya atıldı. İşte son gelişmeler ve Terim'in listesinde yer alan yıldız...
8 Mayıs 2020 Cuma 19:22
Güncelleme: 08.05.2020 19:22
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbolu da olumsuz yönde etkilerken, bütün kulüpler mali olarak birtakım tedbirler almaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezon sonunda maliyeti yüksek futbolcularla yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor.
Karantina günlerinde futbolcu arayışlarını sürdüren Fatih Terim'in listesi ise bir hayli kabarık.
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fatih Terim, karantina günlerinde genç ve potansiyelli oyuncuları takip etmeye devam ediyor.
İtalyan basını Fatih Terim'in listesinde yer alan futbolcuyu da açıkladı. İşte son gelişmeler...