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İtalyanlar yazdı! Fatih Terim'in gözdesi geliyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbolu da olumsuz yönde etkilerken, bir yandan da yeni sezon öncesi kadro çalışmaları devam ediyor. Karantina günlerinde genç ve potansiyelli oyuncular üzerinde araştırmalarını devam ettiren Fatih Terim'le ilgili İtalyan basınında bir iddia ortaya atıldı. İşte son gelişmeler ve Terim'in listesinde yer alan yıldız...

8 Mayıs 2020 Cuma 19:22 Güncelleme: 08.05.2020 19:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





