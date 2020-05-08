Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe sorusuna cevap! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe sorusuna cevap!

Yıldız futbolcu Mesut Özil'in adı her transfer döneminde Fenerbahçe ile sık sık geçiyor. Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi konumunda bulunan ve sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, Fenerbahçe sorusuna yanıt verdi. İşte Söğüt'ün açıklamalarından satır başları...

8 Mayıs 2020 Cuma 22:26 Güncelleme: 08.05.2020 22:26
Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe sorusuna cevap!

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, Fenerbahçe taraftarının hayallerini süslüyor.

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Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe sorusuna cevap!

Hemen hemen her transfer döneminde sarı-lacivertli takımın gündemine gelen yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye her zamankinden daha yakın olduğu öne sürülmüştü.

Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe sorusuna cevap!

Bu iddia taraftarda büyük heyecan yaratırken, sosyal medyada Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesi için kampanyalar başlatılmıştı.

Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe sorusuna cevap!

Hal böyle olunca sarı-lacivertli taraftarların da en merak ettiği soru Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelecek mi? oldu.

Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe sorusuna cevap!

Bonservisi Arsenal'de bulunan Mesut Özil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt, BeIN Sports'a açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe sorusuna yanıt verdi.

İşte o açıklamalar...

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