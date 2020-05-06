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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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sahaya iniyor

Marko Paşa sahaya iniyor

Sarı-lacivertli takımda 2003-2008 yılları arasında görev yapan 'nun teknik ekipte görev alacağı öğrenilmişti. , , Sakaryaspor ve Çorumsopr gibi takımlarda hocalık deneyimi yaşayan 'nun, antrenör olarak 'ye dönmesi kesinleşti.

Sarı-lacivertli takımda 2003-2008 yılları arasında görev yapan 'nun teknik ekipte görev alacağı öğrenilmişti. , , Sakaryaspor ve Çorumsopr gibi takımlarda hocalık deneyimi yaşayan 'nun, antrenör olarak 'ye dönmesi kesinleşti. 42 yaşındaki teknik adamın önümüzdeki günlerde yeni başlayan çalışmalara katılacağı ifade edildi.
  1. 6.5.2020
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