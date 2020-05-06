Marko Paşa sahaya iniyor
Sarı-lacivertli takımda 2003-2008 yılları arasında görev yapan eski milli futbolcu Mehmet Aurelio'nun teknik ekipte görev alacağı öğrenilmişti. Kasımpaşa, Göztepe, Sakaryaspor ve Çorumsopr gibi takımlarda hocalık deneyimi yaşayan Aurelio'nun, antrenör olarak Fenerbahçe'ye dönmesi kesinleşti.
- 6.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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