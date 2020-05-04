Fenerbahçeli eski yıldızdan flaş itiraf! "Van Persie ve Skrtel..."
Fenerbahçe'de 2016-2017 sezonunda 6 ay forma giyen Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaev, sarı-lacivertli takımda geçirdiği günleri ülkesinin basınına anlattı. Şu anda Dinamo Kiev forması giyen Karavaev, o dönemki takım arkadaşları Robin van Persie ve Martin Skrtel hakkında flaş açıklamalar yaptı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Oleksandr Karavaev, sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği günleri anlattı.
O dönem birlikte forma giydiği Van Persie ve Skrtel'den övgüyle bahseden Ukraynalı futbolcu şunları söyledi:
"FENERBAHÇE'DE KİBİRLİ YILDIZ YOKTU"
Skrtel, Zenit'te oynadığından dolayı Rusçayı iyi biliyordu ve onunla iyi anlaşıyorduk. Çok fazla paylaşımımız oldu. Bana her zaman yardımcı oldu, ben de ona.
Van Persie çok esprili biriydi. O geldiği zaman hep kendimi rahat hissettim. Hiç egosu yoktu. Herkese hep eşit şartlarda bakar, son derece mütevazı birisiydi. Eğer yıldız futbolcu dediğiniz kibirli insanlar ise böyle futbolcular Fenerbahçe'de yoktu.
"BÜYÜK RİSK ALDIM"
Kendimi Fenerbahçe gibi güçlü bir kulüpte denemek istedim. Bu büyük bir riskti ama risk almadan hiçbir şey olmaz. Denedim. Tecrübeydi. Tabi gelecekte bu şekilde 6 aylığına hiçbir kulübe gitmeyi düşünmüyorum.
"F.BAHÇE TARAFTARI ÇOK ÇILGIN"
Hayatımda Fenerbahçe taraftarları gibisini görmedim. Gerçekten çok çılgınlar. Kulüp üzerinde de gördüğüm kadarıyla ciddi etkileri var. En zor zamanda yalnız bırakmıyorlar.
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