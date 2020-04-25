F.Bahçe açık ara en iyi kulüp

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin olimpik milli sporcusu Alp Rona Rodopman, sarı-lacivertli kulübün amatör branşlara en çok destek olan kulüp olduğunu söyledi. Fenerbahçe'nin amatör branşlara verdiği önem ve yetiştirdiği sporcularla herkese örnek teşkil ettiğini ifade eden Rodopman, "Fenerbahçe, amatör branşlara Türkiye'de açık ara en çok destek olan kulüp. 15 yıllık Fenerbahçe kariyerimde bana bunu hep hissettirdiler" şeklinde konuştu