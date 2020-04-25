F.Bahçe açık ara en iyi kulüp
Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin olimpik milli sporcusu Alp Rona Rodopman, sarı-lacivertli kulübün amatör branşlara en çok destek olan kulüp olduğunu söyledi.
Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin olimpik milli sporcusu Alp Rona Rodopman, sarı-lacivertli kulübün amatör branşlara en çok destek olan kulüp olduğunu söyledi. Fenerbahçe'nin amatör branşlara verdiği önem ve yetiştirdiği sporcularla herkese örnek teşkil ettiğini ifade eden Rodopman, "Fenerbahçe, amatör branşlara Türkiye'de açık ara en çok destek olan kulüp. 15 yıllık Fenerbahçe kariyerimde bana bunu hep hissettirdiler" şeklinde konuştu
- 25.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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