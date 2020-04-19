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19 Nisan 2020, Pazar
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Mauricio Isla plan değiştirdi

Mauricio Isla plan değiştirdi

Kısa süre öncesine kadar 'ya döneceği konuşulan, Arjantin'in ya da ülkesi Şili'nin Universidad de Chile takımına gideceği iddia edilen Mauricio Isla, 'U' dönüşü yaptı.

Kısa süre öncesine kadar 'ya döneceği konuşulan, Arjantin'in ya da ülkesi Şili'nin Universidad de Chile takımına gideceği iddia edilen Mauricio Isla, 'U' dönüşü yaptı. Koronavirüs pandemisi endişeleri nedeniyle eşi ve kızını 'a aldıran Isla'nın, yönetimine kalmak istediğini ilettiği ifade edildi. Güney Amerika'da sağlık sisteminin kötü olması nedeniyle 'de kalmayı planlayan Isla'nın da indirime sıcak baktığı belirtiliyor.

EŞİYLE DANS PAYLAŞIMI

Kanarya'nın Şilili yıldızı Mauricio Isla'nın model eşi Gala Caldirola, sosyal medya hesabından ilginç bir video paylaştı. Evde karantinada olan yıldız futbolcu, eşinin tiktok videosunda saheye çıktı. Videoda, eşi dans ederek Isla'nın yanına geliyor ve öpmeye çalışıyor.

  1. 19.4.2020
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