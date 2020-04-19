Mauricio Isla plan değiştirdi
Kısa süre öncesine kadar Güney Amerika'ya döneceği konuşulan, Arjantin'in Boca Juniors ya da ülkesi Şili'nin Universidad de Chile takımına gideceği iddia edilen Mauricio Isla, 'U' dönüşü yaptı.
Kısa süre öncesine kadar Güney Amerika'ya döneceği konuşulan, Arjantin'in Boca Juniors ya da ülkesi Şili'nin Universidad de Chile takımına gideceği iddia edilen Mauricio Isla, 'U' dönüşü yaptı. Koronavirüs pandemisi endişeleri nedeniyle eşi ve kızını İstanbul'a aldıran Isla'nın, Fenerbahçe yönetimine kalmak istediğini ilettiği ifade edildi. Güney Amerika'da sağlık sisteminin kötü olması nedeniyle Türkiye'de kalmayı planlayan Isla'nın da indirime sıcak baktığı belirtiliyor.
EŞİYLE DANS PAYLAŞIMI
Kanarya'nın Şilili yıldızı Mauricio Isla'nın model eşi Gala Caldirola, sosyal medya hesabından ilginç bir video paylaştı. Evde karantinada olan yıldız futbolcu, eşinin tiktok videosunda saheye çıktı. Videoda, eşi dans ederek Isla'nın yanına geliyor ve öpmeye çalışıyor.
- 19.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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