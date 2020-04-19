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19 Nisan 2020, Pazar
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Efsaneye anma mesajı

Efsaneye anma mesajı

F.Bahçe , unutulmaz futbolcularından 'ın 7. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

F.Bahçe , unutulmaz futbolcularından 'ın 7. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Eski milli futbolcumuz ve genel müdürümüz Serkan Acar'ı vefatının 7. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

  1. 19.4.2020
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