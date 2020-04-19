"İyi ki F.Bahçe’yi tercih etmişim"

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Senegalli yıldız Moussa Sow, "Fenerbahçe'ye transferimde Dia ve Niang'ın rolü büyük oldu. Ben de kulüp tarafından ısrarla istenince, doğru tercih olacağını hissettim. Şimdi dönüp bakınca bu tercihimden dolayı gerçekten çok mutluyum" dedi.