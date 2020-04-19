"İyi ki F.Bahçe’yi tercih etmişim"
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Senegalli yıldız Moussa Sow, "Fenerbahçe'ye transferimde Dia ve Niang'ın rolü büyük oldu." dedi.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Senegalli yıldız Moussa Sow, "Fenerbahçe'ye transferimde Dia ve Niang'ın rolü büyük oldu. Ben de kulüp tarafından ısrarla istenince, doğru tercih olacağını hissettim. Şimdi dönüp bakınca bu tercihimden dolayı gerçekten çok mutluyum" dedi.
- 19.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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