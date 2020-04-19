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19 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe "İyi ki F.Bahçe’yi tercih etmişim"

"İyi ki F.Bahçe’yi tercih etmişim"

"İyi ki F.Bahçe’yi tercih etmişim"

Bir dönem forması giyen Senegalli yıldız , "Fenerbahçe'ye transferimde Dia ve Niang'ın rolü büyük oldu." dedi.

Bir dönem forması giyen Senegalli yıldız , "Fenerbahçe'ye transferimde Dia ve Niang'ın rolü büyük oldu. Ben de kulüp tarafından ısrarla istenince, doğru tercih olacağını hissettim. Şimdi dönüp bakınca bu tercihimden dolayı gerçekten çok mutluyum" dedi.

  1. 19.4.2020
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