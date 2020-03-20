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20 Mart 2020, Cuma
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Küçüksöz defnedildi

Küçüksöz defnedildi

'nün eski yöneticilerinden uğurlandı. 'nden kaldırılan Küçüksöz'ün cenazesi aile kabristanlığına defnedildi.

Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticilerinden uğurlandı. 'nden kaldırılan Küçüksöz'ün cenazesi aile kabristanlığına defnedildi.

  1. 20.3.2020
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