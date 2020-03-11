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11 Mart 2020, Çarşamba
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Samandıra’da durmak yok

Samandıra’da durmak yok

maçının hazırlıklarına önceki gün başlayan , dün de çalışmalara devam etti.

Konyaspor maçının hazırlıklarına önceki gün başlayan , dün de çalışmalara devam etti. Antrenör Zeki Murat Göle ile Volkan Demiral ve Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildi. Kanarya, bugün yapacağı idmanla 26. hafta sınavının hazırlıklarını sürdürecek.
  1. 11.3.2020
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