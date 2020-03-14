Hasan Ali Kaldırım, Kayserispor maçında cezalı duruma düştü
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın 39. dakikasında Hasan Ali Kaldırım, rakip oyuncuya yaptığı müdahale sonrası sarı kart görerek haftaya oynanacak olan Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de 26. hafta heyecanı İttifak Holding Konyaspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, maçın 39. dakikasında sarı kart görerek Hes Kablo Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
- 14.03.2020
- Güncelleme: 14.03.2020 21:24
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hasan Ali Kaldırım, Kayserispor maçında cezalı duruma düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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