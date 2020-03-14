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14 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli yıldız haftaya cezalı!

, maçında cezalı duruma düştü

Hasan Ali Kaldırım, Kayserispor maçında cezalı duruma düştü

'in 26. haftasında , deplasmanda 'a konuk oldu. Karşılaşmanın 39. dakikasında , rakip oyuncuya yaptığı müdahale sonrası görerek haftaya oynanacak olan maçında cezalı duruma düştü.

'de 26. hafta heyecanı , evinde 'yi konuk etti. Fenerbahçeli futbolcu , maçın 39. dakikasında görerek Hes Kablo maçında cezalı duruma düştü.

  1. 14.03.2020
  2. Güncelleme: 14.03.2020 21:24
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