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11 Mart 2020, Çarşamba
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Zeki Göle’nin son maçı!

Zeki Göle’nin son maçı!

'de 'ın istifasından sonra Denizlispor maçında antrenör olarak kulübede oturan , 'da son kez bu görevi üstlenecek.

'de 'ın istifasından sonra Denizlispor maçında antrenör olarak kulübede oturan , 'da son kez bu görevi üstlenecek. Pro lisansı olmadığı için takımın başında yalnızca 2 maça çıkabilecek olan Göle, 27. haftada bu görevi tekrarlayamayacak.
  1. 11.3.2020
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