İttifak Holding Konyaspor 1-0 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 41. dakikasında ev sahibi ekip, Bajic'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Konyaspor, 67'de Skubic ve 76'da Ömer Ali Şahiner'in gördüğü kırmızı kartların ardından 9 kişi kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve yeşil-beyazlı ekip 1-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 26'ya yükseltirken, Fenerbahçe 40 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ncı dakikada sağ kanattar Skubic'in ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda kaleci Harun topu çizgi üzerinden çıkardı. Konyasporlu futbolcuların topun çizgiyi geçtiği yönündeki itrazları üzerine hakem Hüseyin Göçek, VAR'dan gelen uyarıyla topun çizgiyi geçmediği yönünde karar vererek oyunu devam ettirdi.



24'üncü dakikada Shengelia'nın ortasına iyi yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.



41'inci dakikada Skubic'in ortasında Jailson''un kafasından seken topu önünde bulan Bajic'n bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0



45'inci dakikada Guilherme'nin ortasına iyi yükselen Bajic'in kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.



49'uncu dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Zajc'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.



58'inci dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Bajic'in dokunuşunda top direğin dibinden auta çıktı.



62'nci dakikada Isla'nın ortasına iyi yükselen Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

67'nci dakikada Deniz Türüç'ü düşüren Skubic, hakem Hüseyin Göçek tarafından maçtaki ikinci sartını görerek kırmızı kartla oyun dışanda kaldı.



68'inci dakikada teknik direktör Bülent Korkmaz, itirazları nedeniyle hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kart gördü.



77'nci dakikada Deniz Türüç'ü düşüren Ömer Ali Şahiner, hakem Hüseyin Göçek tarafından maçtaki ikinci sartını görerek kırmızı kartla oyun dışanda kaldı.



Karşılaşma, Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi