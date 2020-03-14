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14 Mart 2020, Cumartesi
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İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçından dikkat çeken kareler

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasıyla devam etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılşamayı ev sahibi takım 1-0 kazandı. Yeşil-beyazlı galibiyeti getiren gol Riad Bajic'ten geldi. İşte maçtan dikkat çeken kareler...

14 Mart 2020 Cumartesi 22:23
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçından dikkat çeken kareler

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

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İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçından dikkat çeken kareler

Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren gol ise 41. dakikada Riad Bajic'ten geldi. Bu mağlubiyet sonrası sarı-lacivertli ekipte galibiyet hasret 7 maça çıktı.

İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçından dikkat çeken kareler

İŞTE KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAN DİKKAT ÇEKEN KARELER

İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçından dikkat çeken kareler
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçından dikkat çeken kareler
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