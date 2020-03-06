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06 Mart 2020, Cuma
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'den Luiz bombası!

Fenerbahçe'den Luiz Felipe Scolari bombası!

Sıkıntılı günler geçiren 'de takımdan ayrılan Ersun Yanal'ın yerine gelecek antrenör için arayışlar hız kazandı. Sarı Kanaryalar'da Niko Kovac, Abdullah Avcı, Mircea Lucescu gibi isimler gündeme gelirken, asıl bomba sonradan ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekibin ünlü teknik adam Luiz ile temasa geçtiği iddia edildi. İşte detaylar...

'de gündemin ilk maddesi olan teknik direktörlük için birçok isim öne çıkıyor. 1 numaralı hoca adayı Niko Kovac olan sarı-lacivertlilerin şu anda takım çalıştırmayan Luiz 'yle de temasa geçtiği iddia ediliyor. En son ülkesi 'da Palmeiras'ı çalıştıran 71 yaşındaki hocanın birçok takımdan da teklif aldığı belirtiliyor. Takımın başına tartışılmayacak bir ismi geçirmeyi planlayan yönetimin kısa süre içinde somut adımlar atacağı konuşuluyor.

Kovac'ın sezon ortasında takımın başına geçmek istememesi nedeniyle alternatif isimler üzerinde duran F.Bahçe'nin Scolari'ye sıcak baktığı belirtiliyor. Yönetimin Kovac'ın ikna edilememesi halinde Brezilyalı teknik adamla temasları sıklaştıracağı ileri sürüldü. Geçtiğimiz dönemlerde de Brezilyalı hocalar yönetiminde şampiyonluklar yaşayan sarı-lacivertliler, bu yüzden Scolari ismini daha çok konuşmaya başladı. Tecrübeli hoca, kariyerinde birçok takım çalıştırdı.

DEVLERİ ÇALIŞTIRDI

Ülkesi Brezilya ile Portekiz çalıştıran Scolari, 'de de 'de görev yaptı. 71 yaşındaki hoca, Brezilya'nın da önde kulüpleri Palmeiras, Gremio, Cruzeiro'da teknik direktör olarak çalıştı.

İŞTE SCOLARI'NİN KARİYERİ

2002 'nda Brezilya'nın başında olan Scolari Türkiye'yi iki kez devirdiği organizasyonda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Brezilya'da ilk şampiyonluğunu 1995-96'da Gremio ile kazanan tecrübeli hoca, 2017-2018'de de Palmerias'ı 10. şampiyonluğuna taşımıştı.

1990'da 'ın Kuveyt'i işgalinin ardından Kuveyt Milli Takımı'ndan ayrılarak Cricuma'nın başına geçti. Brezilya Kupası kazanarak koleksiyonuna başladı. (Bu kupayı 4 kez kazandı.)

'de Guangzhou Evergrande'yi çalıştırdı ve burada tam 7 kupa kazandı.

'nın en büyük kupası Libertadores'i Gremio ve Palmerias'la iki kez kazandı.

Özbekistan'da Bunyodkor Taşkent'i çalıştırdı ve burada şampiyonluk (2008-2009) yaşadı.

Koleksiyonunda 19 kupa bulunuyor.

  1. 6.3.2020
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