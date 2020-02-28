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28 Şubat 2020, Cuma
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sınavı için geri sayım

Antalya sınavı için geri sayım

Ligin 24. haftasında 'a konuk olacak , bu maçın hazırlıklarını sürdürdüyor. Hafta başından bu yana deplasmanda yarın oynanacak karşılaşma için çalışan sarı- lacivertliler, dün de taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi.

Ligin 24. haftasında 'a konuk olacak , bu maçın hazırlıklarını sürdürdüyor. Hafta başından bu yana deplasmanda yarın oynanacak karşılaşma için çalışan sarı- lacivertliler, dün de taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Teknik direktör yönetiminde çalışan Kanarya'da sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ile Garry Rodrigues, takımdan ayrı düz koşu yaptı. Sarı-lacivertliler, bugün yapacağı idmanın ardından öğle saatlerinde 'ya hareket edecek.
  1. 28.2.2020
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