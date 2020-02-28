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28 Şubat 2020, Cuma
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Derbi faturası: 282 Bin TL

Derbi faturası: 282 Bin TL

F.Bahçe'nin 3-1'lik yenilgisiyle biten G.Saray derbisinin ardından cezaları kesti. Kurul, birçok gerekçeden sarı-lacivertli kulübe 282 bin 500 TL ceza verdi. PFDK, ile 'e 1 resmi maçtan men ile 13 bin TL, 'a da 13 bin TL para cezası kesti.

F.Bahçe'nin 3-1'lik yenilgisiyle biten G.Saray derbisinin ardından cezaları kesti. Kurul, birçok gerekçeden sarı-lacivertli kulübe 282 bin 500 TL ceza verdi. PFDK, ile 'e 1 resmi maçtan men ile 13 bin TL, 'a da 13 bin TL para cezası kesti.

ALTYAPIDA 8 TRANSFER

Sarı-lacivertlilerin futbol akademesi oyuncu izleme birimi, 8 yaptı. , yaşları 12 ile 17 arasındaki Ömer Abdurrahim Türker, Mehmet Barış Akyüz, Yiğit Emir Ekiz, Ethem Eren Vardar, Yunus Emre Sağlam, Furkan Onur Akyüz, Yiğit Efe Demir ve Recep Efe Koçak'ı renklerine kattı.

  1. 28.2.2020
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