Derbi faturası: 282 Bin TL
F.Bahçe'nin 3-1'lik yenilgisiyle biten G.Saray derbisinin ardından PFDK cezaları kesti. Kurul, birçok gerekçeden sarı-lacivertli kulübe 282 bin 500 TL ceza verdi. PFDK, teknik direktör Ersun Yanal ile Deniz Türüç'e 1 resmi maçtan men ile 13 bin TL, Ozan Tufan'a da 13 bin TL para cezası kesti.
F.Bahçe'nin 3-1'lik yenilgisiyle biten G.Saray derbisinin ardından PFDK cezaları kesti. Kurul, birçok gerekçeden sarı-lacivertli kulübe 282 bin 500 TL ceza verdi. PFDK, teknik direktör Ersun Yanal ile Deniz Türüç'e 1 resmi maçtan men ile 13 bin TL, Ozan Tufan'a da 13 bin TL para cezası kesti.
ALTYAPIDA 8 TRANSFER
Sarı-lacivertlilerin futbol akademesi oyuncu izleme birimi, 8 transfer yaptı. Fenerbahçe, yaşları 12 ile 17 arasındaki Ömer Abdurrahim Türker, Mehmet Barış Akyüz, Yiğit Emir Ekiz, Ethem Eren Vardar, Yunus Emre Sağlam, Furkan Onur Akyüz, Yiğit Efe Demir ve Recep Efe Koçak'ı renklerine kattı.
- 28.2.2020
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Toplam 1
Yorum
aaaa ersun yenal fenerbahcede son görevi olan kupadanda eletip ayrılmak
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Toplam 1
Yorum
1461 Ersun Yanal senin olduğun yerde huzur olmaz
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Crystal Palace'ta hedef Ozan Tufan!
Toplam 1
Yorum
ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
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