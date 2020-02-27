Fenerbahçe'de nereden nereye?
Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan olmasıyla birlikte kulüp değerlerinde de birtakım değişimler yaşandı. Eski başkan Aziz Yıldırım, 2007'de taraftarlarını korumak için öne atılırken, Ali Koç ise derbi sonrası taraftarlarla kavga etti.
Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan olmasıyla birlikte önemli değerler de alt üst oldu. Galatasaray derbisinden sonra Ali Koç'un tribünde taraftarla kavga etmesi, Aziz Yıldırım'ın taraftarı coplardan korumak için gösterdiği büyük çabayı akıllara getirdi.
Ali Koç kendi taraftarıyla kavga ederken, eski başkan Aziz Yıldırım 2007'de Antalya'daki maçta çıkan olaylar üzerine taraftarı korumak için cesaretle öne atılmış ve yüzlerce Fenerbahçeli'yi zor durumdan kurtarmıştı.
- 27.2.2020
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G.Saray asıl partiyi pazar günü yapacak!
Toplam 1
Yorum
Fbli Soran olursa kadıköydeki fb galibiyetinin önemi yok dersiniz.
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Yükseliş devri
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Yorum
kemal kılıç hüseyin hocam rize maçına dikkat edin Trabzon spordan puan ve puan alacaklarına inanmışlar çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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Antalya maçı Şansalan’ın
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FB40 GSLİ GÖKÇEK VARSA YETER MAÇA GİTMEYE GEREK YOK ANTALYA 2 FENERBAHÇE 1 GENE VAR KONUŞULACAK
Fenerbahçe'de nereden nereye? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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