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27 Şubat 2020, Perşembe
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'de nereden nereye?

Fenerbahçe'de nereden nereye?

'de 'un başkan olmasıyla birlikte kulüp değerlerinde de birtakım değişimler yaşandı. Eski başkan , 2007'de taraftarlarını korumak için öne atılırken, Ali Koç ise derbi sonrası taraftarlarla kavga etti.

'de 'un başkan olmasıyla birlikte önemli değerler de alt üst oldu. derbisinden sonra Ali Koç'un tribünde taraftarla kavga etmesi, 'ın taraftarı coplardan korumak için gösterdiği büyük çabayı akıllara getirdi.

Ali Koç kendi taraftarıyla kavga ederken, eski başkan Aziz Yıldırım 2007'de 'daki maçta çıkan olaylar üzerine taraftarı korumak için cesaretle öne atılmış ve yüzlerce Fenerbahçeli'yi zor durumdan kurtarmıştı.

  1. 27.2.2020
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