Fenerbahçe'de nereden nereye?

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan olmasıyla birlikte önemli değerler de alt üst oldu. Galatasaray derbisinden sonra Ali Koç'un tribünde taraftarla kavga etmesi, Aziz Yıldırım'ın taraftarı coplardan korumak için gösterdiği büyük çabayı akıllara getirdi.

Ali Koç kendi taraftarıyla kavga ederken, eski başkan Aziz Yıldırım 2007'de Antalya'daki maçta çıkan olaylar üzerine taraftarı korumak için cesaretle öne atılmış ve yüzlerce Fenerbahçeli'yi zor durumdan kurtarmıştı.