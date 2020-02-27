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Fenerbahçeli oyuncular Ali Koç'a böyle yanıt verdi! "Galatasaray..."
Galatasaray derbisi sonrası soyunma odasına giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, oyuncularla 15 dakika süren bir görüşme yaptı. Sarı-lacivertli futbolcular, bu zirvede karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'den dert yandılar. İşte detaylar...
27 Şubat 2020 Perşembe 09:02
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Galatasaray derbisinden hemen sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan vekili Semih Özsoy ile birlikte soyunma odasına inip, futbolcularla yaklaşık 15 dakika süren bir görüşme yaptı.
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Koç, hakem triosunun saha içinde kendilerine yönelik tutumundan yakınan oyuncularına "Evet, bizi bu gene ince ince doğradılar. Maalesef görünen, bana karşı bir operasyonun olduğu yönünde" ifadelerini kullandı.
NabilDirar ile MaxKruse'nin saha içinde rakipleriyle ve hakemlerle yaşadığı diyaloglardan örnek verdikleri bu mini zirvede futbolcular hakem Halil Umut Meler'in kendilerine karşı art niyetli olduğunu iddia ettiler. İşte oyuncuların o sözleri;
NabilDirar: Sarı kart gördüğüm pozisyonda bana yerdeyken kasıtlı tekme atıldı. Hakemi, VAR'a gitmesi için uyardım. Umursamadı bile. (Saracchi ile yaşanan pozisyon)
Serdar Aziz: Galatasaray ceza alanı içinde bana yapılan iki hareket de penaltıydı. Hakem bakmadı bile. Hakem bana saha içinde sürekli, "Seni atarım dikkatli ol" diyerek tehdit etti.
Deniz Türüç: Galatasaraylı oyuncular saha içinde küfürlü ifadeler kullanarak bizi tahrik etti.
Ersun Yanal: Küfürler için 4. hakemi uyardık ama dinlemedi.