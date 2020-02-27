Fenerbahçe sil baştan! İşte gözden çıkarılanlar...
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de kadro yeniden bir yapılanmaya girecek. Yeni sezon öncesi takımdan gönderilecek oyuncuların belirlenmesi için çalışmalar şimdiden başladı. İşte sarı-lacivertlilerde gözden çıkarılan o isimler...
7 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Takımda Simon Falette, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu ve üçüncü kaleci Erten Ersu'nun sözleşmeleri bitiyor. Bu oyunculardan bazılarıyla devam etmeyecek olan sarı-lacivertliler, sezonun kalanında sergilenecek performanslara göre net kararını verecek.