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27 Şubat 2020, Perşembe
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Fenerbahçe sil baştan! İşte gözden çıkarılanlar...

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de kadro yeniden bir yapılanmaya girecek. Yeni sezon öncesi takımdan gönderilecek oyuncuların belirlenmesi için çalışmalar şimdiden başladı. İşte sarı-lacivertlilerde gözden çıkarılan o isimler...

27 Şubat 2020 Perşembe 08:19 Güncelleme: 27.02.2020 08:19
Fenerbahçe sil baştan! İşte gözden çıkarılanlar...

Geçen sezon tarihinin en kötü dönemini geçiren, bu sezon da Galatasaray yenilgisiyle şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de gelecek sezon için hazırlıklar başladı.

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Fenerbahçe sil baştan! İşte gözden çıkarılanlar...

Göreve geldikleri 2018 Haziran'dan bu yana 2 sezonda 28 transfere imza atıp toplamda 41.7 milyon Euro harcayan sarı-lacivertli yönetim, üçüncü yılına girerken yine kadroda revizyona gidecek.

Fenerbahçe sil baştan! İşte gözden çıkarılanlar...

Sabah'ın haberine göre bu operasyonun ilk sırasında teknik direktör var. Sezon sonuna kadar takımın başında kalmasına karar verilen Ersun Yanal ile mayıs bitiminde yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yeni hoca için yönetimde şimdiden önemli isimler üzerinde tartışmalar yapılıyor.

Fenerbahçe sil baştan! İşte gözden çıkarılanlar...

7 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Takımda Simon Falette, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu ve üçüncü kaleci Erten Ersu'nun sözleşmeleri bitiyor. Bu oyunculardan bazılarıyla devam etmeyecek olan sarı-lacivertliler, sezonun kalanında sergilenecek performanslara göre net kararını verecek.

Fenerbahçe sil baştan! İşte gözden çıkarılanlar...

Ayrıca Jailson, Zajc, Sadık ve Tolgay'ın gözden çıkarılanlar arasında olduğu ancak belirlenecek yeni teknik direktörün vereceği rapora göre hareket edileceği gelen haberler arasında.

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