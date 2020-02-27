Fenerbahçe sil baştan! İşte gözden çıkarılanlar...

Sabah'ın haberine göre bu operasyonun ilk sırasında teknik direktör var. Sezon sonuna kadar takımın başında kalmasına karar verilen Ersun Yanal ile mayıs bitiminde yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yeni hoca için yönetimde şimdiden önemli isimler üzerinde tartışmalar yapılıyor.