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20 Şubat 2020, Perşembe
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Neşeli idman

Neşeli idman

maçının hazırlıklarını sürdüren 'nin dünkü idmanında futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti.

maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen dünkü antrenmanda koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. 4'er takım halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Futbolcuların neşesi dikkat çekti
  1. 20.2.2020
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